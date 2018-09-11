В красноярском воздухе зафиксировано десятикратное превышение концентрации вредного вещества

На прошлой неделе передвижная лаборатория экологического мониторинга выезжала на замеры 27 раз. Как рассказали в региональном Министерстве экологии и рационального природопользования, в разных районах Красноярска было зафиксировано превышение допустимых концентраций в воздухе по сероводороду, оксиду и диоксиду азота, гидрохлориду и бензапирену.

А в Черемушкаъ автоматизированный пост наблюдения зафиксировал превышение по гидрохлориду более чем в 10 раз по отношению к допустимым концентрациям.

Сейчас Минэкологию проводит расследование этой ситуации.