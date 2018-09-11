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В красноярском воздухе зафиксировано десятикратное превышение концентрации вредного вещества
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Золотов вызвал Навального на дуэль

В красноярском воздухе зафиксировано десятикратное превышение концентрации вредного вещества 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
На прошлой неделе передвижная лаборатория экологического мониторинга выезжала на замеры 27 раз. Как рассказали в региональном Министерстве экологии и рационального природопользования, в разных районах Красноярска было зафиксировано превышение допустимых концентраций в воздухе по сероводороду, оксиду и диоксиду азота, гидрохлориду и бензапирену.
А в Черемушкаъ автоматизированный пост наблюдения зафиксировал превышение по гидрохлориду более чем в 10 раз по отношению к допустимым концентрациям.
Сейчас Минэкологию проводит расследование этой ситуации.
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