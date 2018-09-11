Подмосковная команда «Дорога в Лавру» победила на Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут»

Команда «Дорога в Лавру» набрала наибольшее количество баллов и стала победителем Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут», цель которого — привлечь внимание общественности к созданию и развитию экологических троп (маршрутов), говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья

Министерством культуры Российской Федерации , всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводился Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут». Цель его — привлечение внимания общественности к созданию и развитию экологических троп (маршрутов) в субъектах Российской Федерации.

«От Московской области в конкурсе приняла участие команда «Дорога в Лавру», которая набрала наибольшее количество баллов и стала победителем. Второе место заняла команда «Экозор» (Ивановская область), третье — «ЭкоПенза» (Пензенская область). В конкурсе «Зеленый маршрут» приняла участие 191 команда из 72 регионов России общей численностью более 1,7 тысячи человек», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Она добавила, что команда «Дорога в Лавру» получит путевку в один из регионов России, но главный результат конкурса — воспитание экологической культуры и сохранение исторической памяти.

Основной этап Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» начался для всех команд 14 июля 2018 года со Всероссийского субботника на экологических тропах. Участники прошли и оценили состояние более 190 экологических троп в стране.

«В этот день команда «Дорога в Лавру» совместно с волонтерами, представителями министерства культуры Московской области провела экологический субботник на участке одноименного туристического маршрута, который проходит по лесопарку «Северный» в Пушкине», — добавляется в сообщении.

Туристический маршрут «Дорога в Лавру» — один из главных паломнических, туристических и спортивных маршрутов Московской области. Он начинается на Красной площади, а заканчивается в Троице-Сергиевой Лавре. Протяженность его 120 километров. Большая часть его проходит по лесопаркам и лесам Подмосковья.