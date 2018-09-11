Приокско-Террасный заповедник призвал власти не допустить строительства поблизости новой автодороги

РФ и Руководство Приокско-Террасного заповедника обратилось к Минприроды правительству Московской области с призывом не допустить строительства новой дороги, которая позволит автомобилистам проезжать через заповедник от трассы М2 до трассы М4. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора заповедника по научной работе Юрий Буйволов.

«Сейчас уже есть дорога от трассы М2 до трассы М4, которая проходит через наш заповедник, однако между поселками Прилуки и Малюшиной дачей она прерывается полем и бетонными блоками, которые там установлены по решению собственника этого поля и жителей. Поэтому пока сквозного проезда от одной трассы до другой нет. Однако в августе приезжали люди с дорожно-строительной техникой, которые попытались убрать блоки и начать строить через поле новую автомобильную дорогу, которая позволит машинам проезжать от М2 до М4 через поселки и территорию заповедника. Мы обратились к Минприроды РФ и правительству региона с призывом не допустить строительства этой дороги», — сказал Ю. Буйволов.

Согласно тексту обращения, которое также размещено на сайте заповедника, активное движение автомобилей по новому пути нанесет ущерб природному ландшафту и приведет к сокращению популяций растений и животных на природных территориях. Резкое увеличение потока автомобилей на дороге, которая делит заповедник на две половины (сейчас ей могут пользоваться только жители прилегающих поселков), изолирует друг от друга группы млекопитающих.

«Возможно, именно изоляция становится основным фактором снижения численности ряда наземных млекопитающих — зайца, куницы и других куньих, белки», — отметили в обращении.

Кроме того, возрастет риск возникновения ДТП с гибелью животных. Также возрастет объем выбросов в атмосферу, утверждают в заповеднике.