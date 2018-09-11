К генеральной чистке готовится Хабаровский край

15 сентября в Хабаровске пройдет акция «Береги берега». В рамках всероссийского проекта «Генеральная уборка страны» в Хабаровском крае проведут ликвидацию несанкционированных свалок, очистку парков, скверов и берегов рек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Хабаровские активисты сейчас проводят мониторинг прибрежных полос, ищут несанкционированные свалки. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно собрать мусор на берегу реки и сделать фотографии до уборки, во время ее проведения и после. Затем вывезти собранный мусор в контейнер для сбора отходов и разместить фото в Инстаграмм с хэштэгом #чищечембыло и указанием места проведения уборки, — рассказал руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта Владимир Сидоров . — Авторы лучших фотоотчетов получат призы.

Участвовать в «зачистке» смогут все желающие. Для этого нужно подать заявку в оргкомитет по телефону в Хабаровске: 62-65-69.