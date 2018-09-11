С 20 по 22 сентября в Кургане пройдут общегородские субботники

Убирать мусор горожане будут во дворах и на территориях организаций и предприятий

Кургане стартовал традиционные месячник по санитарной очистке города. Он продлится до 10 октября. Горожан призывают очистить перед наступлением холодов придомовые территории от мусора, листвы и цветов. Для этого 20, 21 и 22 сентября в Кургане пройдут общегородские субботники.

— От сухой листвы будут очищены газоны, клумбы и вазоны. По традиции уборка развернется во дворах, на территориях предприятий и организаций. За уборку общегородских территорий, парков и скверов отвечает департамент развития городского хозяйства, — сообщает пресс-служба мэрии.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить бесперебойную приемку отходов и мусора на Шуховском полигоне твердых бытовых отходов.