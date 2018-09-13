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За свалки бытовых отходов наказаны чиновники Правительства Зауралья
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За свалки бытовых отходов наказаны чиновники Правительства Зауралья 

Уральский меридиан + ещё 4 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
По факту загрязнения бытовыми отходами памятников природы по требованию природоохранной прокуратуры 3 должностных лица Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области привлечены к дисциплинарной ответственности.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, проведенными природоохранной прокуратурой надзорными мероприятиями было установлено отсутствие надлежащего контроля со стороны уполномоченных должностных лиц государственных органов по соблюдению установленного специального режима охраны на территории памятников природы. К наиболее существенным нарушениям, которые могут привести к уничтожению охраняемых объектов и, соответственно, утрате ценности территорий, на которых они расположены, относятся незаконные, вопреки установленному режиму охраны, свалки бытовых отходов.
Так, несанкционированное складирование твердых бытовых отходов в значительных объемах наблюдалось на озере Горькое в Звериноголовском районе, озере Горькое-Узково в Куртамышском районе, озере Горькое-Кривинское в Макушинском районе, озере Медвежье в Петуховском районе и озере Горькое-Виктория в Щучанском районе. Как считает прокуратура, каких либо мер со стороны должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области не принималось.
Директору Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуарду Гусеву Прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого 3 виновных ответственных должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе 2 заместителя директора Департамента (начальники Управления охраны окружающей среды и Управления водного хозяйства и недропользования) и начальник Отдела водного и геологического надзора Управления водного хозяйства и недропользования Департамента.
Фото Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»
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