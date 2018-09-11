День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

11 сентября свой День рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы (WWF). На сегодняшний день это крупнейшая в мире неправительственная международная природоохранная организация, усилия которой направлены на решение самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира.

Фонд объединяет 28 национальных организаций и ассоциированных членов во всем мире, а также около 5 миллионов индивидуальных членов.

В это трудно поверить, но создание столь масштабной организации в 1961 году оказалось событием почти незаметным. Фонд дикой природы, целью которого было провозглашено сохранение жизни на земле, возник в небольшом швейцарском городке Морге, где находится штаб Международного союза охраны природы. Интересно, что даже сами основатели WWF — Люк Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор — не догадывались, во что выльется их затея.

В 1962 году фонд реализовал свою первую масштабную акцию — его представители обратились ко всем странам с призывом подписать Всемирную хартию по охране диких животных.

Признание и финансовую независимость WWF получил спустя 10 лет после своего создания. В 1971 году принц Голландии Бернард, президент фонда, лично обратился к тысяче самых влиятельных людей мира с просьбой поддержать WWF и отдать в управление фондом по 10 тысяч долларов. В результате удалось собрать 10 миллионов долларов. Эта сумма стала финансовой основой фонда. Сама же организация по числу участников (тысяча приглашенных плюс принц Бернард) стали называть «Трест 1001».

На сегодняшний день Всемирный фонд дикой природы занимается охраной отдельных биологических видов, почв, ландшафтов, воды и воздуха. За время своего существования он реализовал более 2 тысяч проектов, среди которых: «Операция: Тигр», «Моря должны жить», «Кампания: Тропический дождевой лес», а также сформулировал документы «Задачи правительств в деле охраны природы», «Девять правил охраны природы» и другие.

Средства на осуществление программ фонда все также поступают в виде благотворительных пожертвований от частных лиц, правительств разных стран, международных агентств и компаний.

В России первые проекты WWF были реализованы в 1988 году, а через шесть лет, в 1994-м, открылось Российское представительство WWF. В 2004 году WWF России из представительства превратился в национальную организацию со своим собственным правлением. Среди основных программ WWF России — лесная, морская, климатическая программы. Также национальная организация ведет работу по созданию охраняемых природных территорий, защите редких видов животных и перевода нефтегазового сектора России на экологические принципы работы.