В Казани почти в 4 раза была превышена концентрация диоксида азота 

Все пункты мониторинга загрязнения воздуха Гидрометцента, работающие в режиме реального времени, в понедельник, 10 сентября зафиксировали в Казани превышение ПДК по диоксиду азота. Критические показатели во всех случаях отмечены во второй половине дня. Максимальные показатели — в Азино. Здесь превышение ПДК почти в 4 раза — при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 пункт мониторинга зафиксировал 0,784 мг/м3. В Авиастроительном районе Татарстана при известной норме показатель составил 0,698 мг/м3 — превышение в 3,5 раза. В центре города датчики после обеда показывали превышение в 2-2,5 раза — до 0,488 мг/м3. Среди возможных причин загрязнения воздуха выхлопные газы автомобилей, выбросы с предприятий. Кроме того, диоксид азота возникает при горении веществ, в частности, при сжигании мусора. Источник загрязнения пока не установлен.