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Два экологически опасных хвостохранилища ликвидируют в Северной Осетии
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Два экологически опасных хвостохранилища ликвидируют в Северной Осетии 

ТАСС 43 минуты назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 458 млн рублей будет выделено в 2019 году Северной Осетии на рекультивацию Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ. Об этом говорилось в Москве на рабочей встрече главы республики Вячеслава Битарова и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.
Хвостохранилищами принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.
"Вопрос ликвидации накопленного экологического ущерба является одним из первоочередных для нас. Потому он неоднократно поднимался на самом высоком уровне. Теперь при поддержке федерального центра нам удастся обеспечить экологическую безопасность в республике", — процитировала Битарова пресс-служба главы и правительства региона.
Полученные средства позволят республике до конца следующего года полностью ликвидировать негативное воздействие на окружающую среду Фиагдонского хвостохранилища и на 50% завершить рекультивацию Унальского. Еще в прошлом году руководством Северной Осетии и министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания был подготовлен полный пакет обосновывающих документов о включении данных захоронений отходов обогащения полезных ископаемых в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
История хвостохранилищ
На протяжении восьми-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка.
Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины, и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.
Экологами и учеными вносились различные варианты обеспечения экологической безопасности в районе хвостохранилищ — от переработки хвостов на обогатительной фабрике с использованием новейших технологий до полной консервации на месте и их закрытия.
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