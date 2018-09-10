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Более 1,5 млн деревьев высадят в Подмосковье 22 сентября в рамках экологической акции
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Более 1,5 млн деревьев высадят в Подмосковье 22 сентября в рамках экологической акции 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
В Подмосковье планируется высадить более 1,5 млн деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая пройдет 22 сентября 2018 г. на территории региона. Об этом сообщили в аккаунте пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева в Instagram.
«Более 1,5 млн деревьев высадят в этом году во время экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Мероприятие стартует 22 сентября в 11:00. Центральной площадкой станет участок в Томилинском лесопарке, расположенный на границе Люберец и Раменского района недалеко от дер. Островцы. Всего в этом году на землях лесного фонда подготовлено 117 площадок, на землях муниципалитетов — около 1,6 тыс. Посадка леса пройдет во всех 67 территориях региона. Планируется, что в ней примут участие порядка 200 тыс. человек, будут высажены саженцы дубов, елей и сосен, лиственниц, а в муниципальных образованиях — цветущие и плодово-ягодные деревья и кустарники», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с 2013 г. к акции присоединились свыше 700 тыс. жителей Подмосковья, на площади свыше 3 тыс. га высажено 7 млн деревьев. В местах проведения посадок будет выдаваться необходимый инвентарь и посадочный материал. Участникам акции достаточно будет одеться по погоде и взять с собой резиновые сапоги.
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