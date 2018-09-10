Мусорный полигон в Новоржевском районе исключён из объектов ГРОРО

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №341 «Об исключении объектов размещения отходов из государственного реестра объектов размещения отходов» из государственного реестра объектов размещения отходов исключён объект под номером 60-00006-3-00592-250914, расположенный вблизи деревни Большая Пожня Новоржевского района. Отметим, эксплуатировало свалку МП Новоржевского района «ЖКО». Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».