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Мусорный полигон в Новоржевском районе исключён из объектов ГРОРО
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Мусорный полигон в Новоржевском районе исключён из объектов ГРОРО 

Псковская губерния 54 минуты назад
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №341 «Об исключении объектов размещения отходов из государственного реестра объектов размещения отходов» из государственного реестра объектов размещения отходов исключён объект под номером 60-00006-3-00592-250914, расположенный вблизи деревни Большая Пожня Новоржевского района. Отметим, эксплуатировало свалку МП Новоржевского района «ЖКО». Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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