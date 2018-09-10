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«Экошкола Кусково» приглашает на «Экологический мониторинг»
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«Экошкола Кусково» приглашает на «Экологический мониторинг» 

Управа района Косино-Ухтомский + ещё 1 46 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Набор участников проводят два кружка на базе «Экошколы Кусково»: «Юный натуралист» и «Экологический мониторинг».
Кружок «Юный натуралист» ждет гостей по вторникам с 1 по 31 октября. Любители природы от шести до десяти лет будут заниматься с 15 до 16 часов. Дети изучат состояние растений и животных в природе в зависимости от времени года. В рамках практических занятий ребята смогут освоить принципы наблюдения за изменениями в природе.
Кружок «Экологический мониторинг» направлен на освоение методик изучения состояния окружающей среды. Уроки направлены на формирование своевременного видения проблемы загрязнения среды. Занятия будут проходить по средам с 1 по 31 октября с 15 до 16 часов. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 12 до 16 лет.
Адрес ЭПЦ «Царская пасека»: ул. 3-я Музейная, 40, стр. 1 (ВАО).
Записаться в кружок можно в течение текущего месяца.
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