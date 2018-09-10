Полигон твердых бытовых отходов «Некрасовка» рекультивируют в течение года

Об этом сообщает портал префектуры ЮВАО.

Сергея Собянина. «По поводу свалки. Конечно, ее надо рекультивировать. В течение года рекультивацию полностью закончим», — приводит портал слова мэра Москвы

Согласно планируемому проекту на месте полигона ТБО в Некрасовке появится рекреационная зона с местами отдыха для детей и взрослых, прогулочными дорожками, площадками для активного отдыха, детскими площадками и зонами для пикника. Полигон ТБО «Некрасовка» начал принимать мусор в 1997 году и официально прекратил прием отходов в 2000 году, после этого туда вывозили лишь строительный мусор. Свалка была законсервирована в 2010 году, а в 2014 году мэр города поручил начать ее рекультивацию. (ск)