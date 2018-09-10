Ещё
Полигон твердых бытовых отходов «Некрасовка» рекультивируют в течение года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полигон твердых бытовых отходов «Некрасовка» рекультивируют в течение года 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Голос Некрасовки
Об этом сообщает портал префектуры ЮВАО.
«По поводу свалки. Конечно, ее надо рекультивировать. В течение года рекультивацию полностью закончим», — приводит портал слова мэра Москвы Сергея Собянина.
Согласно планируемому проекту на месте полигона ТБО в Некрасовке появится рекреационная зона с местами отдыха для детей и взрослых, прогулочными дорожками, площадками для активного отдыха, детскими площадками и зонами для пикника. Полигон ТБО «Некрасовка» начал принимать мусор в 1997 году и официально прекратил прием отходов в 2000 году, после этого туда вывозили лишь строительный мусор. Свалка была законсервирована в 2010 году, а в 2014 году мэр города поручил начать ее рекультивацию. (ск)
Управа района Некрасовка: последние новости
Жители Некрасовки оценили удобство передвижения по МЦК Собянин пригласил для участия в реновации ведущих архитекторов мира В поездах МЦК расскажут о достопримечательностях столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе352
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане61
Родился предвестник конца света44
Порошенко поймали на подготовке терактов в России154
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии130
Видео
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
05:43
Выборы в Москве назвали прозрачными
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение