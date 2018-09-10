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Диких краснокнижных птиц выпустили на волю в Москве
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Диких краснокнижных птиц выпустили на волю в Москве 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Троицком административном округе выпустили на волю диких птиц, которые несколько месяцев восстанавливались после травм в Центре передержки диких животных.
Более 200 птиц, занесенных в Красную книгу России, в том числе соколы, ястребы, совы, а также дикие утки теперь снова будут обитать в естественной среде. Сегодня их выпустили на волю после нескольких месяцев восстановления в Центре передержки диких животных.
«Практически каждый день на горячую линию поступают звонки от москвичей, которые сообщают о птицах, которые в беде, поэтому у нас миссия благородная, мы их размещаем в Центре передержки, там они проходят всевозможные карантины, лечение, реабилитацию», — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Однако Антон Кульбачевский отметил, что далеко не всегда помощь человека идет на пользу птице. «Есть такое понятие, как слетки — это когда птица выбрасывает птенцов, чтобы они могли разогнаться, научиться летать, вот это тот тонкий момент, когда помогать ни в коем случае не надо», — сказал Кульбачевский.
Специалисты говорят, что, если речь не идет о птенцах, дикая птица в руки человека не попадет.
«Приносят с переломанными крыльями, кого-то кошки подрали, у кого-то лапу откусили. Но, в целом, я должен сказать, что птиц у нас на реабилитации много, потому что люди стали более чуткие. Просто так не оставят птицу», — сказал руководитель московского Центра передержки животных Виталий Ратнер.
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