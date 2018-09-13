Приглашаем к участию в экологическом движении «Круг жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырьё»

Координаторы экологического движения «Круг жизни» рассказывают о своем проекте и призывают всех неравнодушных жителей помочь природе и улучшить экологию.

Круг жизни — это общероссийское экологическое движение, в рамках которого макулатура и пластик обмениваются на саженцы деревьев и кустарников.

Цель Движения — совершенствование среды обитания.

Мы достигаем эту цель решая три задачи:

· Очищение. Привить культуру раздельного сбора отходов и их вторичного использования. Мы считаем, что чисто там, где не мусорят, ответственно и разумно относясь к ресурсам Планеты. Мы пускаем мусор в переработку. Сдаём вторсырьё — макулатуру и пластиковые бутылки, снижая нагрузку на городские свалки и находя второе применение отходам.

· Оздоровление. Оздоровить городскую среду, сажая деревья и кустарники. Взамен сданного вторсырья получаем и высаживаем саженцы деревьев, которые оздоравливают воздух, а также дают защиту от ветров и засухи. Сажаем деревья в городе и на даче, у школ и детских садов, во дворах и парках. Мы считаем, что посадка дерева — действие, достойное Человека. Оно под силу и пожилому человеку, и ребенку. Это простое действие поможет оздоровить воздух там, где мы живем, и с годами, по мере роста дерева, эффект будет только увеличиваться.

· Воспитание детей — приглашение детей участвовать в нашем мероприятии. Своим примером обучаем детей новой культуре отношения к окружающей среде. В семье, в детсаду и в школе. Важно, что дети, собирая макулатуру, а затем сажая деревья, получают ценнейший опыт, пример значимого дела, которое они могут делать сами.

Впервые движение стартовало весной 2017 года в Санкт-Петербурге. А уже спустя несколько месяцев к нему присоединились ряд городов. В рамках акции любой человек, школа, учреждение могут сдать макулатуру и пластик и получить взамен саженец дерева для посадки там, где они считают это важно сделать.

Итоги нашей деятельности:

Чтобы Вы смогли наглядно представить объёмы сданного нами вторсырья и количество посаженных деревьев, мы сопоставили сданное вторсырьё с контейнерами (камазами), а площадь посадок деревьев с площадью футбольного поля.

Всего за 1,5 года существования движения:

· Сдано 685 тонн макулатуры — это 97 мусорных контейнера (КамАЗа) плотно забитых мусором

· Посажено 16 268 деревьев — это 56 футбольных полей городского леса (~56 га)

· Круг Жизни открыт и действует в 19-ти городах России

· Участвовало более 2500 человек, образовательных учреждений и предприятий

Подробнее:

Весна 2018:

Участвовало 19 городов, сдано 445 тонн макулатуры и 1625 кг пластика, посажено 9868 деревьев и кустарников (34 футбольных поля городского леса).

Осень 2017:

Участвовало 8 городов, сдано 164 тонны макулатуры и 1000 кг пластика, посажено 3800 деревьев и кустарников (13 футбольных поля городского леса).

Весна 2017:

Участвовало 2 города, сдано 76 тонн макулатуры и 360 кг пластиковых бутылок, посажено 2600 деревьев и кустарников (9 футбольных поля городского леса).

Города участники движения: Санкт-Петербург, Гатчина, Великий Новгород, Псков, Новосибирск, Москва, Казань, Вятские Поляны, Отрадный, Нижний Новгород, Набережные Челны, Зеленогорск, Барнаул, Томск, Улан-Удэ, Луга, Москва, Тверь, Смоленск.

Шесть благотворительных проектов, которым мы помогли саженцами:

· Проект «Мята» — собственное фермерское хозяйство детского дома для детей с ментальными особенностями — 8 саженцев;

· Благотворительная общественная организация «Перспективы», работающая с детдомами для детей с отклонениями в умственном развитии — 5 саженцев;

· Конкурс детского рисунка и поделок «Чистый дом — зеленый город» — мероприятие направленное на развитие экологического мышления у детей. Организатор — КЦ «Троицкий» г Санкт-Петербург — более 70 саженцев;

· Конкурс детского рисунка и фото «Чистый дом, Чистый город, Чистый Мир»— мероприятие направленное на развитие экологического мышления у детей. Организатор — Молодежная библиотека «Читай Город» г. Великий Новгород — 21 саженец;

· Весеннему эко-фото-марафону «Макумобиль» — 50 саженцев;

· Проект «Крышечки ДоброТы» — 10 саженцев.

Подробности о движении Круг Жизни можно узнать на сайте https://vkrug.org