Челябинскую свалку отправили на свалку истории

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский закрыл печально знаменитую городскую свалку, десятилетиями отравлявшую воздух в столице Южного Урала. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе главы региона.

Комментируя радостное для челябинцев событие, губернатор назвал его «историческим». И это не преувеличение. Ведь Челябинск долгие годы оставался единственным мегаполисом России , «приютившим» на своей территории экологически опасный объект.

В далеком 1949 году (именно тогда полигон ТБО в Металлургическом районе «родился на свет») особого выбора у городских властей не было. Да и сам Металлургический тогда считался периферийным, малонаселенным районом.

С годами свалка расползлась вширь и захватила площадь, составляющую 80 гектаров. Как ранее писало "Уралинформбюро" , за период эксплуатации полигона туда вывезли 11 миллионов тонн отходов — которые ежегодно выбрасывали в атмосферу 60 тысяч тонн вредных веществ.

Впервые о ликвидации этого рассадника грязи и миазмов городские власти заговорили еще в 1989 году. Кроме постоянной вони от разлагающегося мусора горожан тревожило, что полигон расположен всего в километре от жилых домов и в 10 километрах — от единственного источника водоснабжения Челябинска (Шершневского водохранилища).

В начале 90-х полигон полностью исчерпал свои ресурсы, и его закрытие стало делом решенным. Но одно дело — приговорить, и совсем другое — привести приговор в исполнение. Для этого нужно было создать альтернативное место хранения и утилизации городского мусора.

В начале «нулевых» депутаты муниципальной думы подсчитали: строительство нового загородного полигона ТБО (вместе с реконструкцией контейнерных площадок) обойдется казне в 1,5 миллиарда рублей, а строительство мусоросжигательного завода — еще в 500 миллионов.

На тот момент в бюджете Челябинска таких денег не было. Так что пришлось свалку временно «оставить в живых». И она не давала челябинцам скучать! Так, в апреле 2008 года на полигоне случилось возгорание отходов, в результате которого около 7 гектаров мусора охватил огонь. Его тушили несколько дней.

Куда ее перенести? Согласно первоначальному плану, главный городской «мусоросборник» должен был «переехать» в Красноармейский район Челябинска. Но против такого соседства взбунтовались местные жители, и чиновники решили отказаться от реализации спорного проекта.

В 2016 году, когда полномочия по обращению с отходами перешли от муниципалитета к региональным властям, им удалось включить проект по закрытию и рекультивации челябинской городской свалки в федеральный проект «Чистая страна» и обеспечить федеральное софинансирование работ.

После чего были разработаны три варианта переноса полигона — в Аргаяшский, Кунашакский либо Сосновский районы — просчитаны санитарно-защитная зона, логистика и транспортная инфраструктура, возможность подключения будущей свалки к водо— и электросетям, а также строительство рядом с полигоном объектов перерабатывающего производства.

Время, разумеется, внесло в эти планы небольшие коррективы. Но от перемены мест «слагаемых» суть не поменялась. Начиная с этой недели, коммунальные отходы из Челябинска решено вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска.

"Эта мера — временная, — пояснили «Уралинформбюро» в губернаторской пресс-службе. — В дальнейшем транспортировка мусора будет вестись на полигон в Чишме, к строительству которого приступят в ближайшее время. Борис Дубровский уже выступил с законодательной инициативой, которая позволит сохранить тариф на вывоз мусора для населения на прежнем уровне, он не увеличится до конца года".

На втором этапе с марта 2019 года начнется рекультивация свалки, пережившей Советский Союз.

Евгений СУСОРОВ.