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В «Омской крепости» горожане будут стрелять из лука и палить из пушек
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В «Омской крепости» горожане будут стрелять из лука и палить из пушек 

Омск Здесь + ещё 3 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Турнир по военно-историческим состязаниям «Служилые люди Сибири» пройдёт в ближайшее воскресенье. 16 августа в 14:00 на территории «Омской крепости» омичи смогут попробовать себя в стрельбе из лука, сабельном фехтовании, рубке саблей и шашкой, а также в пушкарских и стрелецких состязаниях.
Организаторы рассказывают, что в военно-историческом мероприятии ожидается до 150 участников. Испытать свои силы сможет любой желающий.
Для того, чтобы поучаствовать в состязании пушкарей, необходимо пройти небольшое обучение. Участники в возрасте от 13 до 17 лет смогут научиться азам артиллерии бесплатно.
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