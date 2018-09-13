В «Омской крепости» горожане будут стрелять из лука и палить из пушек

Турнир по военно-историческим состязаниям «Служилые люди Сибири» пройдёт в ближайшее воскресенье. 16 августа в 14:00 на территории «Омской крепости» омичи смогут попробовать себя в стрельбе из лука, сабельном фехтовании, рубке саблей и шашкой, а также в пушкарских и стрелецких состязаниях.

Организаторы рассказывают, что в военно-историческом мероприятии ожидается до 150 участников. Испытать свои силы сможет любой желающий.

Для того, чтобы поучаствовать в состязании пушкарей, необходимо пройти небольшое обучение. Участники в возрасте от 13 до 17 лет смогут научиться азам артиллерии бесплатно.