Более 90% несанкционированных свалок ликвидировали в МО

Порядка 91% обнаруженных в Подмосковье незаконных свалок устранили благодаря работе сотрудников Госадмтехнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В цифровом исчислении это более 4,8 тысячи мусорных навалов. По словам главы ведомства Татьяны Витушевой, лучше всего работа идет в Солнечногорском районе, где по поручению сотрудников подконтрольной ей организации убрано 242 мусорных свалки.

Вслед за ним идут Люберцы. Там за последнее время стало на 218 навалов меньше. На третьем месте обосновался Талдомский район с 196 ликвидированным свалками. И замыкает четверку муниципалитетов-лидеров по наведению чистоты и порядка Балашиха. Здесь за последнее время избавились от 187 свалок.