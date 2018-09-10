Ещё
Более 90% несанкционированных свалок ликвидировали в МО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 90% несанкционированных свалок ликвидировали в МО 

360tv.ru 4 часа назад
Порядка 91% обнаруженных в Подмосковье незаконных свалок устранили благодаря работе сотрудников Госадмтехнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В цифровом исчислении это более 4,8 тысячи мусорных навалов. По словам главы ведомства Татьяны Витушевой, лучше всего работа идет в Солнечногорском районе, где по поручению сотрудников подконтрольной ей организации убрано 242 мусорных свалки.
Вслед за ним идут Люберцы. Там за последнее время стало на 218 навалов меньше. На третьем месте обосновался Талдомский район с 196 ликвидированным свалками. И замыкает четверку муниципалитетов-лидеров по наведению чистоты и порядка Балашиха. Здесь за последнее время избавились от 187 свалок.
Для решения экологической проблемы в Московской области по инициативе губернатора Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Им руководит главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева.
360tv.ru: последние новости
Минприроды написало сценарий климатического апокалипсиса Диких краснокнижных птиц выпустили на волю в Москве Свыше 85% обнаруженных свалок и навалов мусора устранили в Подмосковье по поручению губернатора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе357
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане64
Родился предвестник конца света45
Порошенко поймали на подготовке терактов в России154
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии130
Видео
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
05:43
Выборы в Москве назвали прозрачными
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение