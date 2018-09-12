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Сотрудники Ростелекома помогают спасать Байкал от мусора
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Сотрудники Ростелекома помогают спасать Байкал от мусора 

АиФ Иркутск + ещё 6 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Сотрудники Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» приняли участие во всероссийском экологическом волонтерском проекте «360», который прошел 7 и 8 сентября на побережье Байкала. Мероприятие по очистке берега озера от бытовых отходов в восьмой раз объединило неравнодушных людей из десяти городов и 30 компаний России.
Добровольцы-экологи разбирали несанкционированные свалки, сооружали экологические тропы, высаживали деревья, проводили разъяснительную работу среди населения. В этом году в 328 местах уборки 16 500 человек собрали более 16 тыс. мешков мусора, который в дальнейшем будет утилизирован и частично переработан.
«Байкал возглавил рейтинг самых популярных российских мест Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом берега озера загрязнены стараниями миллионов туристов, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Волонтерский марафон «360» — это тонны собранного мусора и пример объединения общественности и бизнеса для решения эко-проблемы Байкала. Это еще и формирование экологической культуры, ответственного отношения людей к местам проживания и отдыха. Поэтому сотрудники нашей компании принимают активное участие в движении по защите природы от мусора».
«Для меня участие в такой акции — это важный жизненный опыт и сильные эмоции. Я рада, что сумела побывать здесь и помочь Байкалу стать немного чище, — делится впечатлениями волонтер из компании Елена Оболкина. — За эти два дня мы успели обменяться навыками корпоративного волонтерства с коллегами из других организаций, прошли игру на знание уникальной флоры, фауны и истории озера «Большая Байкальская тропа». Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения Байкала, наши ребята активно размещали в социальных сетях фото и видео с мероприятия».
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