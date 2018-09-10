«Не плюй против ветра». Эковолонтеры — о мусоре, сознании и туристах

С наступлением сентября полюбившиеся туристами берега Байкала пустеют — отдыхающие покидают живописные места отдыха, оставляя за собой не менее живописные горы мусора. Убирать их приходиться волонтерам, которые каждый год организуют многочисленные экологические акции по уборке великого озера.

Чистый берег, грязные рощи

Прохладным утром 8 сентября экологический десант «высадился» на 328 точках по всему побережью Байкала — как в Иркутской области, так и в Бурятии. Волонтерам, среди которых были и школьники, и пенсионеры, предстояло собрать мусор, оставленный здесь туристами и местными жителями. Вооружившись лопатами и граблями, они двинулись от берега вглубь. Такой маршрут выбран не случайно — волонтеры отмечают, что за прошлые годы они собрали несколько тонн мусора с берегов Байкала, поэтому они стали чище, чего нельзя сказать о прибрежных территориях.

«На берегу мусора действительно меньше, — отмечает один из волонтеров. — Однако стоит пройти подальше и можно найти свалку, которой на вид уже лет десять. Сегодня, например, мы нашли два колеса 1976 года от мотоцикла «Восток». А также множество бутылок, фантиков, бытового мусора и туристических принадлежностей — палаток и стульчиков».

Словно в подтверждении этих слов, в двадцати шагах от берега, среди кустарников и высокой травы, волонтеры обнаружили большую свалку, расположенную прямо возле лесной дороги, по которой туристы уезжают с Байкала. На ее расчистку ушло не менее часа и больше 60 мешков. «Люди считают, что здесь лесная дорога, которая далеко от озера, значит, мусор в воду не попадет, поэтому бросают пакеты в этом месте, — поясняет экологический волонтер с семилетним опытом Алена Родикова. — Люди же не задумываются, какой негативный эффект несет их поведение — например, стекло разлагается 300 лет, а пластиковые пакеты не разлагаются вообще».

Волонтеры поневоле

Опытные волонтеры говорят, что мусора на Байкале стало меньше, однако с ними не согласны волонтеры-новички, которых обилие мусора подтолкнуло вступить в ряды экологических борцов. Например, Ольга Тодоренко вспоминает, что нынешним летом впервые за семь лет приехала на Байкал и была неприятно удивлена. «Мы с семьей приехали на Теплые озера и почти сразу же уехали оттуда — там было так грязно, что даже отдыхать было неприятно. Тогда я задумалась об эковолонтерстве, потому что я не хочу, чтобы через 10-20 лет Байкал превратился в помойку», — поделилась женщина.

С ней согласна Ольга Подлужняк, которая также впервые приехала на акцию «360». Она призналась, что большое количество мусора на побережьях рек, озер и водоемов Иркутской области заставляет родителей маленьких детей волей-неволей превращаться в волонтеров. «Когда мы с семьей приезжаем на отдых к воде, то вначале мы с мужем собираем весь мусор вокруг нас, а только после этого выпускаем детей из машины, — рассказывает волонтер. — Во-первых, ребенок может пораниться об стекло разбитой бутылки, во-вторых, таким образом мы подаем детям пример бережного отношения к природе».

Обе молодые мамы сошлись в том, что экологическое воспитание детей — это один из главных путей решения проблемы мусора на Байкале. А студентка Алена Родикова поделилась наблюдением — у современных детей бережное отношение к природе уже заложено где-то в подсознании, нужно просто подпитывать их новыми знаниями в этом направлении. «Когда я была меленькая, нас заставляли выходить на субботник и собирать мусор, а многие современные дети сами готовы это делать, они даже сортируют отходы, потому что задумываются о негативном эффекте на природу», — отметила студентка.

Дисциплинировать взрослых можно через призыв к внутренней ответственности, считает Алена Родикова. «Есть такое выражение — не плюй против ветра. С природой оно очень хорошо работает — если человек будет совершать глупые ошибки, загрязняя природу, то пострадает от этого в первую очередь само человечество», — говорит эковолонтер. Она отмечает, что увезти за собой мусор после отдыха намного проще, чем в последствии страдать от экологических катастроф.