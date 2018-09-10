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Волгоградская область переймет опыт Швеции в утилизации отходов
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Волгоградская область переймет опыт Швеции в утилизации отходов 

АиФ Волгоград 40 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградская и Нижегородская область стали пилотными регионами в российско-шведском сотрудничестве по утилизации и переработке отходов.
В Минприроды РФ прошло заседание российско-шведской рабочей группы по утилизации и переработке отходов. Планируется, что для пилотных регионов будут разработаны мероприятия по обращению с конкретными группами отходов.
Так, в Волгоградской области селективный сбор мусора будет внедряться в два этапа. На первом ТКО будут делить на органические и неорганические. На втором второго этапе мусор уже будут делить на такие категории, как отработанные батарейки, ртутьсодержащие лампы, бумага и не только, и утилизировать отдельно.
В рамках российско-шведского сотрудничества для представителей пилотных регионов будут разъяснены правовые и экономические аспекты вовлечения населения в раздельный сбор отходов, а также представлен передовой опыт Швеции в этом направлении.
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