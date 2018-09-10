На Кубани директора предприятия осудят за загрязнение земли химикатами

В Абинский райсуд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Абинск-ТБО», который подозревается по двум статьям: «загрязнение земли вредными веществами» и «уничтожение лесных насаждений». Согласно следствию, с 29 июня 2015 года по 29 сентября 2017 года генеральный директор утилизовал бытовые отходы IV класса опасности (химические отходы: бензосодержащие отходы, соляную кислоту, трихлорэтилен, фосфаты, этиловый спирт и пр. — прим.ред.) за пределами своего предприятия.

Загрязнение опасными химикатами охватило площадь 5 тысяч кв.м., а причиненный ущерб землям составил 38 млн рублей.

В округе погибло 426 деревьев, ущерб лесному фонду составил более 12 млн рублей.

Санкция вменяемых статей УК предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы и выплату штрафа до 500 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором района приняты меры для взыскания с обвиняемой ущерба причиненного преступлениями, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ранее «КИ» писали, что директора ставропольской компании будут судить на Кубани по факту загрязнения почвы. Опасный груз высыпали на земельных участках, не предназначенных для этих целей. Этим почвам был нанесен ущерб на сумму более 1,3 млн руб.

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