Ещё
Краснокнижных соколов, ястребов и сов выпустили на волю в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краснокнижных соколов, ястребов и сов выпустили на волю в ТиНАО 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Краснокнижных соколов, ястребов и сов, а также восемь уток, с начала 2018 г. находившихся в центре передержки, выпустили на волю в ТиНАО. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
«У нас практически каждый день на «горячую линию» поступают звонки от москвичей о том, что те или иные животные либо птицы попали в беду. Мы этих птиц, животных размещаем в центре передержки, где они проходят реабилитацию. Сегодня мы выпустили 11 соколов, трех ястребов, восемь сов и восемь уток. Это те птицы, которые с нового года попали в центр передержки. Наши специалисты смогли обеспечить им дальнейшую жизнь в дикой природе», — сказал А. Кульбачевский.
По его словам, все выпущенные на свободу птицы, кроме уток, являются краснокнижными и охраняются Красной книгой Российской Федерации.
Агентство «Москва»: последние новости
Второй климатический форум городов завершил свою работу в Москве II Климатический форум городов откроется в Москве Спасенных москвичами сов, уток, соколов и ястребов выпустят на волю в ТиНАО 10 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Водная блокада Крыма202
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних21
Украина перехватила данные военных спутников РФ1111
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»45
Украинский пенсионер расстрелял детей51
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
00:10
«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
Шоу-бизнес
11:57
«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»
Происшествия Украина
02:20
Мертвого Вороненкова решили отдать под суд
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение