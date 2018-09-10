Краснокнижных соколов, ястребов и сов выпустили на волю в ТиНАО

Краснокнижных соколов, ястребов и сов, а также восемь уток, с начала 2018 г. находившихся в центре передержки, выпустили на волю в ТиНАО. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«У нас практически каждый день на «горячую линию» поступают звонки от москвичей о том, что те или иные животные либо птицы попали в беду. Мы этих птиц, животных размещаем в центре передержки, где они проходят реабилитацию. Сегодня мы выпустили 11 соколов, трех ястребов, восемь сов и восемь уток. Это те птицы, которые с нового года попали в центр передержки. Наши специалисты смогли обеспечить им дальнейшую жизнь в дикой природе», — сказал А. Кульбачевский.

По его словам, все выпущенные на свободу птицы, кроме уток, являются краснокнижными и охраняются Красной книгой Российской Федерации.