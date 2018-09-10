В Зюзине начинает работу «Учебный класс под открытым небом» 

Основы экологического мониторинга и природу московского региона изучат на учебно-опытном участке центра в «Учебном классе под открытым небом» осенью 2018 года.
В соответствии с образовательными программами на занятиях изучают основы экологического мониторинга, природу Московского региона и отдельные формы существования живых организмов, биологические особенности растений и животных, проводят экологические игры, направленные на формирование умения анализировать полученные факты и на их основе составлять экологические прогнозы. Занятия проводятся по адресу: ул. Одесская, д. 12А. Запись в кружки центра ведется на портале mos.ru