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Московский НПЗ представил доклад о лучших технологиях в производстве
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Московский НПЗ представил доклад о лучших технологиях в производстве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Московский нефтеперерабатывающий завод представил на Климатическом форуме доклад об использовании наилучших доступных технологий в производстве.
Сергей Собянин в приветственном слове отметил, что улучшение экологической ситуации в столице — одна из главных задач московских властей.
Он подчеркнул, что в последние годы Москве удалось серьезно снизить воздействие на атмосферу со стороны транспорта и промышленных предприятий. Город перешел на строительство энергоэффективных зданий и сделал важные шаги к раздельному сбору отходов.
Также в столице высадили 5 миллионов деревьев и кустарников. В свою очередь, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, что общественным транспортном в городе пользуются 68% жителей.
В Москве развивается электрический общественный транспорт. Несколько дней назад на маршрут (мимо ВДНХ) вышел первый российский электробус.
Через месяц по городу будут ездить 30 электробусов, а к 2023 году — 1800 штук. По словам Кульбачевского, загрязнение воздуха вблизи автотрасс в среднем снизилось в два раза.
Модернизация московского энергетического комплекса обеспечила электричеством 50 миллионов квадратных метров жилья, а объем выбросов сократился на 30%.
Заместитель генерального директора по производственной безопасности Московского НПЗ Роман Романов заявил, что благодаря программе модернизации предприятие уменьшило воздействие на окружающую среду на 50%.
По его словам, к 2020 году это влияние уменьшат еще в два раза. Природоохранные технологии — это обязательный элемент всех проектов модернизации Московского НПЗ. Показательным примером такого подхода является ключевой проект 2018 года — современная компактная установка Евро+. В нее заложены передовые технологии, которые позволяют повысить энергоэффективность, сократить потери тепла и ресурсов, заменить пять объектов прошлого поколения — отметил Романов.
Уже сейчас все производственные объекты завода работают на экологичном газовом топливе. По словам Романова, стоки очищают с помощью уникального комплекса Биосфера, который повысил эффективность очистки до 99,9%.
Романов подчеркнул, что в этом году в городе начали разрабатывать концепцию экологической открытости. В частности, на МНПЗ уже приходят эксперты и жители города. Завод стал площадкой для дискуссий по экологии. При этом жители могут следить за качеством воздуха вокруг завода в режиме онлайн.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов сообщил, что в 2018 году Москва приступила к разработке концепции экологической открытости, которая является уникальным проектом.
"Многое необходимо разрабатывать впервые, но на существующий опыт Московского НПЗ мы уже можем опираться как на лучшие практики для городской промышленности и объектов ЖКХ. Завод регулярно принимает делегации экспертов, жителей города, становится площадкой для дискуссий по актуальным вопросам экологии. Благодаря автоматизированной системе мониторинга воздуха, которую завод внедрил первым в отрасли, каждый житель может следить за качеством воздуха вокруг завода в режиме реального времени", — отметил Исмаилов.
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