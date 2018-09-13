ОНФ 15 сентября проведет «Генеральную уборку страны»

МОСКВА , 13 сен — РИА Новости . Общероссийский народный фронт 15 сентября проведет экологическую акцию «Генеральная уборка страны» более чем в тысяче муниципалитетов по всей стране, сказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

"Мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к нам и принять участие в акции 15 сентября. Надеемся, что такая масштабная акция будет проходить регулярно — минимум два раза в год: осенью и весной", — сказал Миронов.

Он добавил, что большинство свалок, которые ОНФ намерен «разгрести» в ходе акции, было отмечено на «Интерактивной карте свалок». На данный момент таких обращений насчитывается 21 тысяча 638, из которых 2917 обрабатываются и находятся на рассмотрении, 9177 обращения в работе, а 9544 свалки уже ликвидированы.

Акция, уточнил Миронов, будет проводиться в рамках указа президента, в котором обозначены задачи формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению.