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ОНФ 15 сентября проведет «Генеральную уборку страны»
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ОНФ 15 сентября проведет «Генеральную уборку страны» 

РИА Новости + ещё 30 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт 15 сентября проведет экологическую акцию «Генеральная уборка страны» более чем в тысяче муниципалитетов по всей стране, сказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
"Мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к нам и принять участие в акции 15 сентября. Надеемся, что такая масштабная акция будет проходить регулярно — минимум два раза в год: осенью и весной", — сказал Миронов.
Он добавил, что большинство свалок, которые ОНФ намерен «разгрести» в ходе акции, было отмечено на «Интерактивной карте свалок». На данный момент таких обращений насчитывается 21 тысяча 638, из которых 2917 обрабатываются и находятся на рассмотрении, 9177 обращения в работе, а 9544 свалки уже ликвидированы.
Акция, уточнил Миронов, будет проводиться в рамках указа президента, в котором обозначены задачи формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению.
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