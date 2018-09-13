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Красноярцев приглашают принять участие в акции «Генеральная уборка страны»
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Красноярцев приглашают принять участие в акции «Генеральная уборка страны» 

АиФ Красноярск + ещё 24 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Экологическая акция состоится 15 сентября. Всех неравнодушных жителей ждут на острове Отдыха у стадиона «Юность» в 10:00. Общественники собираются провести субботники на местах несанкционированных свалок, в том числе отмеченных гражданами на интерактивной карте проекта ОНФ. Сегодня на ресурсе в крае отмечено 318 несанкционированных свалок. Из них ликвидировано 66, а 252 находятся в работе.
Желающие смогут присоединиться к плоггингу — уборке мусора во время пробежки. Обычный бег трусцой превратится в экологическую акцию, которая поможет сделать окружающее пространство чище. Кстати, собранный мусор не будет вывозиться на полигон, увеличивая свалку. Пластик, и другое вторсырьё сдадут на переработку.
Подобные акции пройдут и в других муниципалитетах региона. К примеру, в Минусинске активисты совместно с депутатами горсовета проведут субботник на берегу протоки реки Енисей. А в Норильске общегородской субботник будет посвящен озеленению общественных мест города.
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