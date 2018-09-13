Эксперты ОНФ добились ликвидации около 9,5 тыс. незаконных свалок в России с 2017 г.

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Интерактивная карта свалок» добились ликвидации около 9,5 тыс. незаконных свалок на территории России с 2017 г. Об этом журналистам сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Экология», первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев

«Проекту нет еще двух лет. За это время было выявлено чуть более 21 тыс. 500 незаконных свалок, столько поступило обращений. И мы смогли, мотивируя региональную власть, сами, засучив рукава, почти 40% этих свалок убрать, рекультивировать. Это примерно 9,5 тыс. свалок», — сказал В. Гутенев.

По его словам, речь идет о ликвидации небольших свалок в российских городах. «Речь идет не о гигантских полигонах, которые занимают гектары. Речь идет о тех свалках, часто в черте города, где работает выделенная техника и погрузчики объемом 10, 20 или 50 грузовиков с мусором, которые убираются на этом месте. Мы, как правило, стимулировали создание или зеленой зоны или рекреационных сооружений», — пояснил В. Гутенев.

По словам депутата, ОНФ также рассмотрит возможность создания аналогичного проекта, посвященного водным ресурсам и вырубке лесов. «Сейчас мы рассматриваем вопрос запуска аналогичного проекта, который будет посвящен водным объектам. Мне кажется, вопрос вырубок тоже было бы интересно рассмотреть», — добавил В. Гутенев.