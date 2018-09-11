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Активисты ОНФ провели уборку на берегах Онежского озера
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Активисты ОНФ провели уборку на берегах Онежского озера 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт провел в Карелии и Ленинградской области экологическую акцию по уборке берегов Онежского озера, сообщает пресс-служба движения.
В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» прошла масштабная экологическая акция «Чистое Онего», во время которой общественники вместе с представителями местных администраций, различных организаций, школьниками и студентами очистили от мусора побережье Онежского озера в Петрозаводске, Прионежском, Медвежьегорском, Пудожском районах и в Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области. В субботниках приняло участие около 800 человек, акции были организованы в 20 населенных пунктах.
"Акция «Чистое Онего» прошла в Карелии уже второй раз. Масштабный экологический субботник стал, как и в прошлом году, межрегиональным. Сделать Онежское озеро чище решили и активисты ОНФ в Ленинградской области. Мы благодарны всем, кто принял участие в экологическом субботнике, в том числе нашим соседям, за поддержку акции, которая, как мы видим, дает свои результаты. По сравнению с прошлым годом мусора на побережье стало меньше. Проще поддерживать порядок, чем его наводить", — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.
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