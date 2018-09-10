Активисты ОНФ очистили берег Онежского озера от 30 тонн мусора

ПЕТРОЗАВОДСК , 10 сентября. / ТАСС /. Активисты Общероссийского народного фронта собрали в Карелии Ленинградской области около 30 тонн мусора на берегах Онежского озера в рамках экологической акции «Чистое Онего». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба карельского отделения ОНФ.

"Благодаря экологической акции «Чистое Онего» всего с прибрежной зоны и островов Онежского озера в Карелии и Ленинградской области было вывезено около 30 тонн бытовых отходов", — говорится в сообщении.

Общественники вместе представителями местных администраций, различных организаций, школьниками и студентами в минувшие выходные очистили от мусора побережье Онежского озера в Петрозаводске, Прионежском, Медвежьегорском, Пудожском районах Карелии и Вознесенье Подпорожского района Ленобласти. В акции приняли участие около 800 человек в 20 населенных пунктах.

"Экологическая акция «Чистое Онего», целью которой является снижение и предупреждение негативных воздействий на окружающую среду, меняет отношение местных жителей и туристов к местам отдыха на Онежском озере. Когда они видят, что вокруг чисто, не оставляют после себя мусор. Поэтому в следующем году «Чистое Онего» придет с генеральной уборкой в новые поселения, места отдыха, где продолжают мусорить", — отметил член карельского штаба ОНФ Владимир Кванин.

В 2017 году, когда экологическая акция на берегу Онежского озера состоялась в первый раз, активисты собрали около 40 тонн отходов.