Городскую свалку ликвидируют в Челябинске 11 сентября

Как сообщает глава Челябинска Евгений Тефтелев , свалка прекратит свое существование уже 11 сентября. Согласно местным СМИ, перенос полигона в другое место затронет кошельки местных жителей. Тариф будет рассчитываться, исходя из количества жителей, официально зарегистрированных в квартире.

Однако, согласно другому источнику, существующий тариф за «вредоносное воздействие на окружающую среду» не изменится. Куда будут вывозить мусор из Челябинска, власти до конца еще не определились. Но главным кандидатом для нового полигона экологи считают Чишму и Полетаево.

Необходимость перенести городскую свалку в другое место связана с экологическими проблемами города. Одна из них — несанкционированные свалки, которые разрастаются с каждым годом.