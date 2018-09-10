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Вывоз мусора на челябинскую свалку полностью запретят с 11 сентября
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Вывоз мусора на челябинскую свалку полностью запретят с 11 сентября 

АиФ + ещё 2 50 минут назад
Фото: АиФ
Свалка в Челябинске будет полностью закрыта с 11 сентября, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.
«Губернатором Борисом Дубровским и Законодательным собранием области принят закон о компенсациях жителей за складирование отходов. Это дало мне право полностью закрыть городскую свалку с 11 сентября. Я думаю, что все жители Челябинска давно ждали этого момента, и вот он наступил. Свалка перестает принимать любые виды отходов полностью», — отметил градоначальник.
Евгений Тефтелев также уточнил, что городские власти планируют привлечь ГИБДД к борьбе с нарушителями, которые вопреки запрету попытаются вывозить отходы на старую свалку.
Напомним, вместо челябинской свалки отходы из областного центра теперь вывозят на полигон в районе посёлка Полетаево. Тариф на вывоз для юридических лиц при этом вырос в три раза, однако власти уверяют, что для жителей города плата останется прежней.
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