Вывоз мусора на челябинскую свалку полностью запретят с 11 сентября

Свалка в Челябинске будет полностью закрыта с 11 сентября, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

«Губернатором Борисом Дубровским и Законодательным собранием области принят закон о компенсациях жителей за складирование отходов. Это дало мне право полностью закрыть городскую свалку с 11 сентября. Я думаю, что все жители Челябинска давно ждали этого момента, и вот он наступил. Свалка перестает принимать любые виды отходов полностью», — отметил градоначальник.

Евгений Тефтелев также уточнил, что городские власти планируют привлечь ГИБДД к борьбе с нарушителями, которые вопреки запрету попытаются вывозить отходы на старую свалку.

Напомним, вместо челябинской свалки отходы из областного центра теперь вывозят на полигон в районе посёлка Полетаево. Тариф на вывоз для юридических лиц при этом вырос в три раза, однако власти уверяют, что для жителей города плата останется прежней.