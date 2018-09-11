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Байкальский заповедник принял участие в экологической акции «360»
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Байкальский заповедник принял участие в экологической акции «360» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На берегах озера Байкал прошла традиционная акция по уборке мусора «360», сообщает пресс-служба Байкальского государственного природного биосферного заповедника. В этом году в мероприятии приняло участие около 16 500 волонтеров из 7 районов Республики Бурятия и 22 муниципалитетов Иркутской области.
Как сообщила заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Байкальского заповедника Ирина Лясота, за восемь лет проведения акции с побережья Байкала было вывезено более 30 КамАЗов мусора.
"Сегодня проект «360» для нас — больше, чем просто уборка мусора. Он превратился в комплексное мероприятие, которое существует во имя сохранения природы", — подчеркнула Лясота, отметив что движущей силой проекта являются волонтеры, которые помогают в решении самых разных проблем.
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