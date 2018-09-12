Госдума не поддержала законопроект об увеличении штрафов за загрязнение окружающей среды

Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, направленный на усиление ответственности за загрязнение окружающей среды.

«Проектом Федерального закона вносятся существенные изменения в регулирование ответственности за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», — говорится в пояснительной записке.

По словам члена комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зарифа Байгускарова («Единая Россия»), предлагаемые размеры штрафов превышают максимально установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях.

«Законопроектом не учтены общие положения Кодекса РФ об административных правонарушениях. Законопроектом предусматривается и приостановление деятельности предприятия, и большой штраф, что недопустимо», — заявил З. Байгускаров.

Кроме того, одна из предлагаемых норм проекта вступает в противоречие со статьей Уголовного кодекса РФ. Помимо этого, нет обоснования недостаточности уже применяемых штрафов.

Документом предлагалось ввести повышенную ответственность за загрязнение отдельных категорий земель: земель лесного фонда, водного фонда и особо охраняемых природных территорий либо их охранных зон (округов) (ст. 8.13, 8.31 и 8.39 КоАП РФ). Кроме того, проектом предусматриваются дополнительные меры ответственности за вышеуказанные нарушения.

Помимо этого, проектом предполагалось введение в КоАП РФ статьи, которая говорит об ответственности за сброс отходов производства и потребления (в том числе бытовых отходов мусора) за пределами специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий, кроме случаев, установленных ст. 8.13,8.2, 8.31, 8.39 КоАП РФ.

«Также предусматривается ответственность за неисполнение обязанностей по проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, по контролю за состоянием и воздействием на окружающую среду и проведению работ по восстановлению нарушенных земель после окончания эксплуатации объектов размещения отходов, по подтверждению отнесения отходов I-IV класса опасности к конкретному классу опасности, по организации и осуществлению производственного контроля в области обращения с отходами», — уточняется в пояснительной записке.

Кроме того, предлагалось ввести статью, регламентирующую ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, хранению и захоронению отходов производства и потребления.

«В случае, если такие действия повлекли опасность для жизни и здоровья граждан или создали такую угрозу, устанавливается более серьезная ответственность: штрафы до 500 тыс. руб., административное приостановление деятельности хозяйствующего субъекта, а также конфискация орудия совершения административного правонарушения», — говорится в пояснительной записке