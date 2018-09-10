Птиц из центра реабилитации Москвы выпустят в естественную среду обитания в понедельник

В понедельник в 11:00 на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы состоится выпуск животных в естественную среду обитания, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Животные поступили в центр реабилитации департамента в результате обращений граждан в единую справочную службу мэрии Москвы . Поступившие животные нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи, были обессилены. В центре им была оказана необходимая помощь, позволяющая животным выжить в дальнейшем самостоятельно в естественной среде обитания. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных.

«В данное время животные содержатся в центре реабилитации диких животных. Всего будет выпущено: 11 соколов, восемь сов, два ястреба перепелятника, ястреб осоед, четыре кряквы, четыре огаря», — говорится в сообщении.

В мероприятии примет участие руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский

Место сбора: 37 километр Калужского шоссе (от МКАД), поворот на деревню Безобразово, АЗС (слева, после поворота). Одежда и обувь по погоде и для перемещения по природной территории.