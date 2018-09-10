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Птиц из центра реабилитации Москвы выпустят в естественную среду обитания в понедельник
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Птиц из центра реабилитации Москвы выпустят в естественную среду обитания в понедельник 

РИАМО 6 часов назад
В понедельник в 11:00 на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы состоится выпуск животных в естественную среду обитания, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Животные поступили в центр реабилитации департамента в результате обращений граждан в единую справочную службу мэрии Москвы. Поступившие животные нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи, были обессилены. В центре им была оказана необходимая помощь, позволяющая животным выжить в дальнейшем самостоятельно в естественной среде обитания. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных.
«В данное время животные содержатся в центре реабилитации диких животных. Всего будет выпущено: 11 соколов, восемь сов, два ястреба перепелятника, ястреб осоед, четыре кряквы, четыре огаря», — говорится в сообщении.
В мероприятии примет участие руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.
Место сбора: 37 километр Калужского шоссе (от МКАД), поворот на деревню Безобразово, АЗС (слева, после поворота). Одежда и обувь по погоде и для перемещения по природной территории.
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