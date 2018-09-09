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Ocean Cleanup запустила систему сбора пластика в Тихом океане
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Компания Ocean Cleanup запустила систему для сбора пластика в Тихом океане 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Шахвердиев
Голландская компания Ocean Cleanup запустила в субботу систему очистки System 001, нацеленную на сбор пластикового мусора в Тихом океане, сообщает газета USA Today.
System 001 представляет собой плавающий барьер длинной около 600 метров, который естественным путем принимает U-образную форму и уходит под воду на 2,7 метра. Она оснащена электролампами, работающими от солнечных батарей, системой предупреждения столкновений, камерами и датчиками.
Предполагается, что система будет захватывать пластиковый мусор, который плавает на поверхности океана, при помощи течений и волн. Мусор, скопившийся в барьере, будет транспортироваться специальными кораблями на сушу для утилизации.
Система в течение пяти дней будет выведена на расстояние около 440 километров от побережья Калифорнии для использования в тестовом режиме. Если испытания пройдут успешно, барьер будет доставлен в Тихий океан на более чем две тысячи километров от берега.
Автором проекта System 001 и основателем Ocean Cleanup является 23-летний голландец Боян Слат. Для его реализации Слат смог собрать миллионы долларов благодаря поддержке голландского правительства, индивидуальных пожертвований и помощи других технологических компаний. В будущем планируется создание и запуск 60 или более подобных барьеров для очистки океана.
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