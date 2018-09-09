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Завод «Крымский титан» полностью остановил производство
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Завод «Крымский титан» полностью остановил производство 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По словам депутаты Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, завод «Крымский титан» полностью остановил свое производство, передает РИА «Новости».
"Последняя печь остановлена днем в воскресенье", — сообщил Шеремет.
Он отметил, что завод возобновит работу только после того, как будет проведена модернизация и инвентаризация технологического процесса производства.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал текущую экологическую ситуацию на полуострове, а также рассказал о борьбе с причиной выброса экологически опасных веществ.
По данным оперативного штаба, в пятницу, 7 сентября, загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, число жалоб от местных жителей сократилось.
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