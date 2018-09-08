Ночью в небе над Саратовом будут накапливаться вредные выбросы

Сегодня, 8 сентября, в вечернее время, как и в предыдущие две ночи, в небе над Саратовом будут накапливаться вредные вещества, сообщает пресс-служба регионального министерства природы.и экологии.

«Это явление не связано с дополнительными выбросами в атмосферу от промышленных предприятий или автотранспорта. В атмосфере создаются такие метеорологические условия, когда загрязняющие вещества не поднимаются в верхние слои атмосферы, а остаются на небольшой высоте», — рассказали чиновники.

Аналогичная ситуация до 10.00 завтрашнего дня будет наблюдаться в Балакове и Вольске.