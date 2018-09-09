Завод «Крымский титан» полностью остановили после химического выброса

Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод «Крымский титан» было решено остановить, остановка проводилась постепенно.

"Последняя печь остановлена днем в воскресенье", — сказал Шеремет.

По его словам, завод, по поручению главы республики, возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.

"Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии", — добавил Шеремет.

Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.