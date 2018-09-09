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Завод «Крымский титан» полностью остановили после химического выброса
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Завод «Крымский титан» полностью остановили после химического выброса 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Завод «Крымский титан», кислотонакопитель которого стал причиной химического выброса на севере Крыма, полностью остановил свое производство, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод «Крымский титан» было решено остановить, остановка проводилась постепенно.
"Последняя печь остановлена днем в воскресенье", — сказал Шеремет.
По его словам, завод, по поручению главы республики, возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.
"Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии", — добавил Шеремет.
Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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