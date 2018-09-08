WWF создаст заказник для защиты дальневосточного леопарда на границе Приморья с КНР

Амурский филиал WWF подготовил экологическое обоснование создания на границе Приморья с Китаем Комиссаровского заказника в исторической зоне обитания дальневосточных леопардов. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам директора Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петра Осипова, Комиссаровский заказник планируют открыть в Пограничном районе Приморского края на границе с КНР. Уже готово экологическое обоснование и планируется приступить к общественным обсуждениям.

Эта территория поможет сохранить дальневосточных леопардов. Два резервата расположены в Китае. Между ними находится большое количество населенных пунктов. Комиссаровский заказник позволит леопардам безопасно переходить из одного резервата в другой. В результате удастся сохранить целостный ареал.

Осипов добавил, что численность кошек национального парка «Земля леопарда» составила 103 особи. 84 из них — взрослые хищники. Изначально планировали создать условия, при которых количество леопардов юга Дальнего Востока составило хотя бы 70 особей к 2022 году. Однако полученный показатель превысил ожидания.