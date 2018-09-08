Саратовцев приглашают на Всемирный день чистоты

Саратове 15 сентября пройдет акция под названием «Let’s do it» (что в переводе «Сделаем»).

В рамках дня чистоты в регионе пройдут уборки на улицах города, а также будет оганизован раздельный сбор отходов. Организаторы отмечают, что принять участие в акции всемирного дня чистоты «Сделаем!» сможет каждый желающий. Достаточно выйти в свой двор или ближайший парк, захватив пару пакетов, собрать мусор и, по возможности, отправить на переработку.

Саратовская область впервые примет участие во Всемирном дне чистоты. «Сделаем!» — это акция, которая сейчас проводится по всему миру. Своё начало она берёт в 2008 году в Эстонии. Тогда за один день 50 тысяч добровольцев очистили страну от 10 тысячи тонн отходов. После этого с каждый годом все больше государств начали задумываться над проблемами экологии и присоединяться ко «Всемирному дню чистоты». Модель «уборка страны за один день» переняли в 116 странах. За 10 лет участие в дне чистоты приняли 18 миллионов человек.

В 2018 году в акции примут участие 157 стран, в том числе и Россия.

Цель акции в этом году — не только очистить от мусора леса, парки и прибрежные зоны, но и донести до россиян серьезность проблемы. Организаторы надеются, что в «Сделаем-2018» примут участие 5% всего населения Российской Федерации. На данный момент для участия в зарегистрировались почти 80 субъектов РФ.