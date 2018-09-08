Из леса рядом с Ноябрьском вывезли 10 «кубов» мусора

Несанкционированную свалку обнаружили специалисты Ноябрьского лесничества. Обследование лесополосы неподалеку от города они провели вместе с представителями «Ямалспаса». В итоге специалисты вывезли 10 кубометров строительного мусора. Сколько времени отходы находятся в лесу — установить трудно. По примерным подсчетам им больше трёх лет. По словам лесников, мусорные завалы разнородные и, вероятно, завезены с разной периодичностью. Но установить, кто это сделал, проблематично. Все собранные отходы, вывезут на полигон.