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Специалисты установили, что за вонь не давала покоя петрозаводчанам
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Специалисты установили, что за вонь не давала покоя петрозаводчанам 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Неприятный запах ощущался по утрам несколько дней подряд на набережной Варкауса.
Жители Петрозаводска жаловались на неприятный запах в районе набережной Варкауса. Вонь, предположительно, от продуктов горения, ощущалась два утра подряд — 6 и 7 сентября. В причинах неприятного аромата разбирались специалисты министерства природных ресурсов и экологии Карелии. Ревизоры ведомства выявили источник горения, дым от которого распространялся в Юго-Восточном направлении вдоль побережья Онежского озера.
— На земельном участке, который расположен на территории Северного грузового порта по адресу г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 60, организовано место сжигания отходов производства и потребления открытым способом без специальных установок,
— говорится в сообщении министерства.
В частности, среди сжигаемых предметов оказались отходы древесины, от ремонта и строительства, а также автомобильные покрышки.
Таким образом были нарушены сразу несколько законов — об охране окружающей среды и охране атмосферного воздуха. Санкции предусматривают административную ответственность.
Информацию о правонарушении направили в Управление Росприроднадзора республики, чтобы те приняли меры и привлекли нарушителя к административной ответственности.
По материалам: ptzgovorit.ru
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