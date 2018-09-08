Специалисты установили, что за вонь не давала покоя петрозаводчанам

Неприятный запах ощущался по утрам несколько дней подряд на набережной Варкауса.

— На земельном участке, который расположен на территории Северного грузового порта по адресу г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 60, организовано место сжигания отходов производства и потребления открытым способом без специальных установок,

— говорится в сообщении министерства.

В частности, среди сжигаемых предметов оказались отходы древесины, от ремонта и строительства, а также автомобильные покрышки.

Таким образом были нарушены сразу несколько законов — об охране окружающей среды и охране атмосферного воздуха. Санкции предусматривают административную ответственность.

Информацию о правонарушении направили в Управление Росприроднадзора республики, чтобы те приняли меры и привлекли нарушителя к административной ответственности.