В Омск едут с проверкой федеральные экологи 

Несмотря на то, что в Омске начала работу передвижная экологическая лаборатория, жалобы от горожан периодически поступают. Стоит вспомнить, как нынешним летом жители городка Нефтяников и Левого берега задыхались от невыносимого химического запаха. Результаты проб атмосферы тогда оказались неутешительными. Так, предельно допустимые показатели сероводорода и этилбензола превышены в несколько раз.
Кроме того, президент России Владимир Путин назвал Омск одним из самых неблагополучных городов России по загрязнению атмосферного воздуха и поднимал этот вопрос в августе, во время своего рабочего визита в столицу региона. В связи с этим среди омской общественности зародился слух о том, что федеральные экологи могут нагрянуть с проверкой в Омск и проведут свои расчеты.
Комментарий: приедем после выборов
В свою очередь исполнительный директор «Зеленого патруля», член общественного совета при Росприроднадзоре, эксперт центра мониторинга ОНФ Андрей Нагибин сообщил: «Мы действительно приедем, но для того, чтобы избежать политизации экологических проблем в период предвыборной кампании; старт экспедиции запланирован на 18 сентября, после выборов в Омской области. Наша задача — четко обозначить экологические проблемы, которыми будет заниматься вновь избранная власть в ближайшей перспективе».
Между тем омский эколог Сергей Костарев уверен: «Я слышал о том, что федеральные экологи едут к нам, но считаю, что они едут для того, чтобы отработать чей-то заказ. Они не производят никаких собственных исследований за исключением изучения общедоступной статистической информации. Вся их ценность в том, что они из Москвы. Я к ним отношусь с большой осторожностью. Посмотрим, что они скажут на этот раз. Может быть, они и вправду откроют нам на что-то глаза, но я очень сильно в этом сомневаюсь. У нас свободная страна, и каждый зарабатывает деньги так, как может».
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