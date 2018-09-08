Ещё
Жители Кургана задыхаются
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Кургана задыхаются от вони неизвестного происхождения 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Роспотребнадзор поступают жалобы на запах канализации в городе.
Жители Кургана уже несколько дней жалуются на неприятные запахи. Горожане обсуждают причины «невыносимой вони» на местных форумах и в социальных сетях.
Смрад стоит во всех районах, особенно сильно он ощущается в центре. По словам местных жителей, областной центр Зауралья пахнет канализацией, другие считают, что так воняют трупы разлагающихся животных.
В Роспотребнадзоре заявили, что в курсе ситуации, поскольку в ведомство регулярно поступают жалобы. Но назвать причину вони они не могут.
Параллельно с этим Роспотребнадзор направил в АО «Водный союз» запрос, потребовав предоставить информацию обо всех коммунальных авариях и раскопках на водопроводных и канализационных сетях, сообщают местные СМИ.
Общественники предполагают, что причиной «амбре» стал горящий мусорный полигон, находящийся в пригороде. Свалка горит уже несколько месяцев, и когда ветер дует в сторону города, жители начинают задыхаться от вони.
ТК «Звезда»: последние новости
Спикер Верховной рады назвал Гитлера самым большим демократом На Украине пожаловались на сюжет BBC о санаториях в «русском Крыму» Вдова Захарченко может стать кандидатом на выборах главы ДНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украина пробила дно»: Киев заявил о национальном позоре67
«Европа по полной облажалась»79
«Мясо не видим»: найдена бутылка с письмом из СССР4
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка451
Неожиданное решение Меркель и другие события дня44
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение