Жители Кургана задыхаются от вони неизвестного происхождения

Роспотребнадзор поступают жалобы на запах канализации в городе.

Жители Кургана уже несколько дней жалуются на неприятные запахи. Горожане обсуждают причины «невыносимой вони» на местных форумах и в социальных сетях.

Смрад стоит во всех районах, особенно сильно он ощущается в центре. По словам местных жителей, областной центр Зауралья пахнет канализацией, другие считают, что так воняют трупы разлагающихся животных.

В Роспотребнадзоре заявили, что в курсе ситуации, поскольку в ведомство регулярно поступают жалобы. Но назвать причину вони они не могут.

Параллельно с этим Роспотребнадзор направил в АО «Водный союз» запрос, потребовав предоставить информацию обо всех коммунальных авариях и раскопках на водопроводных и канализационных сетях, сообщают местные СМИ.

Общественники предполагают, что причиной «амбре» стал горящий мусорный полигон, находящийся в пригороде. Свалка горит уже несколько месяцев, и когда ветер дует в сторону города, жители начинают задыхаться от вони.