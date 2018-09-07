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Из дома сделают дорогу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москва использует повторно почти все отходы от строительства и сноса зданий: современные технологии позволяют перерабатывать до 100 процентов такого мусора.
Об этом журналистам заявил глава городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
— Сейчас все подлежит вторичной переработке благодаря технологии «умного» сноса. В том числе даже цемент из железобетонных конструкций. Его дробят в щебень разного размера, потом используют в строительстве, например, дорог. Такой щебень можно пустить и на производство новых железобетонных конструкций, то есть перемешать его с новым бетоном.
Сейчас много технологий, которые позволяют перерабатывать практически сто процентов отходов, полученных при сносе, — отметил Антон Кульбачевский.
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