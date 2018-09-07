Из дома сделают дорогу

Москва использует повторно почти все отходы от строительства и сноса зданий: современные технологии позволяют перерабатывать до 100 процентов такого мусора.

Об этом журналистам заявил глава городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

— Сейчас все подлежит вторичной переработке благодаря технологии «умного» сноса. В том числе даже цемент из железобетонных конструкций. Его дробят в щебень разного размера, потом используют в строительстве, например, дорог. Такой щебень можно пустить и на производство новых железобетонных конструкций, то есть перемешать его с новым бетоном.

Сейчас много технологий, которые позволяют перерабатывать практически сто процентов отходов, полученных при сносе, — отметил Антон Кульбачевский.