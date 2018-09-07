В КЧР открыли самый современный завод по сортировке отходов

В Прикубанском районе КЧР под Черкесском открыт самый современный на Северном Кавказе завод по сортировке твердых бытовых отходов (ТБО), сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе правительства республики.

Предприятие построено при участии российского Фонда содействия реформированию ЖКХ. Гендиректор фонда Константин Цицин на торжественной церемонии открытия в день республики и города Черкесска пообещал в будущем запустить там же глубокую переработку отходов.

Глава республики Рашид Темрезов выразил уверенность, что завод улучшит экологическую ситуацию в республике, хотя, по его словам, Минприроды России уже сейчас считает КЧР самым экологически чистым субъектом СКФО.

Новый завод позволит на 27%сократить количество отходов, подлежащих захоронению. На нём будет проходить сортировку 40 тыс. т ТБО в год. Завод обеспечит район 100 новыми рабочими местами.