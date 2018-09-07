Добровольцы столицы помогут инспекторам патрулировать парки

За порядком на особо охраняемых природных территориях столицы следят инспекторы по охране окружающей среды. К их дозору присоединился корреспондент «Вечерки».

В рейд я отправился с природоохранной службой природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино». Наша задача: следить, чтобы посетители не разводили костры вне пикниковых зон, не рвали краснокнижные растения, не мусорили — в общем, не вредили окружающей среде. День будний, но людей в парке оказалось немало. Родители гуляли с детьми, по дорожкам шествовали группы, занимающиеся скандинавской ходьбой, проезжали велосипедисты.

За деревьями мелькнула тень золотистого ретривера.

Хозяйка стояла неподалеку и пила лимонад из жестяной банки. Утолив жажду, женщина выбросила ее на землю.

— Мусорить запрещено! Есть же урны, приберитесь, пожалуйста, — подошел к ней старший инспектор по охране окружающей среды на особо охраняемых природных территориях Максим Польский.

Нарушительница засуетилась, подняла мусор и выбросила его куда положено.

— Года четыре назад здесь даже автобусы, объезжающие пробки, встречались. А теперь основные нарушения — разведение костров и загрязнение территории, — рассказал Польский. — Кстати, нам очень помогают общественные инспекторы-добровольцы.

Благодаря их бдительности контроль над ситуацией улучшился.

Важно знать

Чтобы стать общественным инспектором, необходимо направить на рассмотрение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды заявление и пакет документов: копию документа, удостоверяющего личность, две фотографии 3х4 см, копию аттестата или диплома об образовании.

Комиссия рассматривает обращение в течение 30 дней, а затем приглашает кандидата на собеседование.

Нужно ответить на несколько вопросов — например, о признаках административных правонарушений в области охраны окружающей среды.

Если вы ответите правильно, то получите статус общественного инспектора.