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В КЧР открылся первый на Северном Кавказе завод по переработке ТКО
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В КЧР открылся первый на Северном Кавказе завод по переработке ТКО 

РИА Новости 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 7 сен — РИА Новости. Первый на Северном Кавказе завод по хранению и сортировке твердых коммунальных отходов открылся в Карачаево— Черкесии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.
По его словам, строительство объекта было начато в 2017 году, который был объявлен в России Годом экологии. Строительство велось при содействии Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства России ми при активном участии республиканских властей и властей города Черкесска.
"Необходимо обеспечить на всей территории страны высокие стандарты экологического благополучия, решить вопросы рекультивации свалок. Мы шли к этой цели", — сказал глава республики Рашид Темрезов на церемонии открытия объекта.
Завод, расположившийся на площади 20 гектаров, почти на треть сократит количество отходов, подлежащих захоронению, что позволит существенно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, пояснили в пресс-службе.
"На этом мы не останавливаемся, продолжим развитие этого предприятия. Вторую очередь предполагаем запустить здесь же — для более глубокой переработки отходов", — сказал Темрезов.
По словам главы региона, важно и то, что на новом заводе будут созданы около ста рабочих мест для жителей Прикубанского района КЧР.
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