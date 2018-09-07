Большая экологическая ассамблея напомнит горожанам о бережном отношении к природе

В Зеленограде стартовала Большая экологическая ассамблея, призванная привлечь внимание общественности к защите окружающей среды и повысить экологическую культуру жителей.

В течение сентября в рамках Ассамблеи в городе будут проходить различные мероприятия, к которым могут присоединиться все желающие. В их числе — видеоконкурс, экологический забег, акция чистоты, сбор макулатуры, а также большой праздник и концерт в Культурном центре Зеленоград». Конкурс видеороликов экологической тематики «Земля — наш дом!» уже начался, работы можно присылать до 20 сентября почту unnatzel@gmail.com с пометкой «Конкурс».

На 15 сентября запланирована акция «Сделаем!», участники которой во время забега очистят Зеленоград от мусора. Студенты МИЭТ 20 и 21 сентября организуют сбор макулатуры. Завершающим мероприятием Ассамблеи станет семейный праздник экологии 23 сентября.

На Центральной площади состоится заезд на велосипедах, роликах и самокатах «Зеленый велопробег». Затем в КЦ «Зеленоград» гостей будут ждать экологические и творческие мастер-классы, оздоровительные занятия, встречи с известными людьми, экоярмарка, мини-спектакли, а также концерт музыкальных коллективов и исполнителей.